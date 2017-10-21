Yakaladıkları balıklarla tekne etrafındaki dev orkinosu beslediler

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Eceabat İlçesi açıklarında barbunya avlayan balıkçılar, teknenin etrafında dolaşan dev orkinosu ağa takılan diğer balıklarla besledi. Avdan nasiplenen orkinosun beslendiği o anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Eceabat İlçesi\'nde 30 yıllık balıkçı 43 yaşındaki Ömer Çağlan, geçen 11 Ekim\'de saat 05.00\'te, balıkçı arkadaşlarıyla Kabatepe\'deki Anzak Koyu açıklarında barbunya avına çıktı. Av sonrası kıyıya yakın bir alanda, 5 metre derinliğindeki suda demir atan teknedeki balıkçılar, ağları temizlemeye başladı. Bu sırada teknenin etrafında dolaşan 2 metre boyunda ve 150 kilo ağırlığında olduğu sanılan dev orkinos dikkati çekti. Çağlan ve arkadaşları, ağlara takılan diğer küçük balıklarla orkinosu beslemeyle başladı. Çağlan, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Uzun zamandır böyle ilginç bir durumla karşılaşmadığını belirten Çağlan, \"Normal bir hayvan besler gibi 1 saat boyunca orkinosu besledik. Önce birkaç tane yer kaçar diye düşündük. Ama o attığımız bütün balıkların hepsini yedi. Bu orkinosun tekneye bu kadar yaklaşması, bize çok ilginç geldi. Ben de hemen bu anı cep telefonuyla kaydettim\" dedi.

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