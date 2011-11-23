Yakaladığı 400 kg'lık ton balığına sevinemedi

T24

Federal balıkçılık kurumu, teknenin kıyıya dönmesiyle birlikte yakalanan dev balığa el koydu.Rafael’in, ton balığı (orkinos) avlama izni olduğu ancak bu balıkların ağla avlanmasının yasak olduğu belirtildi.Balıkçı Rafael, yetkililerden hiçbir şey gizlemediklerini ve herşeyi kitabına uygun yaptıklarını savunarak, "Balığı ağla yakalamanın yasak olduğunu kimseden duymadım" dedi.Suşi için en uygun balık olan mavi yüzgeçli ton balıkları, çok yüksek fiyatlara alıcı buluyor.Yakın zamanda 350 kilogram ağırlığındaki bir ton balığı, yaklaşık 396 bin dolara satıldı.Rafael’in balığı, uluslararası pazarda satılacak ve eğer balıkçının kusurlu olduğu kesinleşirse, devlet fonuna aktarılacak paradan kendisine ödeme yapılmayacak.