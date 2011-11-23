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Dünya

Yakaladığı 400 kg'lık ton balığına sevinemedi

ABD’de balıkçı teknesi sahibi Carlos Rafael, yakaladığı 400 kilogram ağırlığında ton balığına sevinemedi...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD’de balıkçı teknesi sahibi Carlos Rafael, yakaladığı 400 kilogram ağırlığında ton balığına sevinemedi. 



Federal balıkçılık kurumu, teknenin kıyıya dönmesiyle birlikte yakalanan dev balığa el koydu.

Rafael’in, ton balığı (orkinos) avlama izni olduğu ancak bu balıkların ağla avlanmasının yasak olduğu belirtildi.

Balıkçı Rafael, yetkililerden hiçbir şey gizlemediklerini ve herşeyi kitabına uygun yaptıklarını savunarak, "Balığı ağla yakalamanın yasak olduğunu kimseden duymadım" dedi.

Suşi için en uygun balık olan mavi yüzgeçli ton balıkları, çok yüksek fiyatlara alıcı buluyor.

Yakın zamanda 350 kilogram ağırlığındaki bir ton balığı, yaklaşık 396 bin dolara satıldı.

Rafael’in balığı, uluslararası pazarda satılacak ve eğer balıkçının kusurlu olduğu kesinleşirse, devlet fonuna aktarılacak paradan kendisine ödeme yapılmayacak.


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