Yahudilere, Mübarek için dua edin çağrısı

T24 - İsrail'in aşırılık yanlısı Yahudi Ortodoks partisi olan Şas'ın ruhani lideri Ovadia Yusuf, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek için tüm Yahudileri dua etmeye çağırdı.





Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masry El Yovm Gazetesi'nin İsrail'in Ynet adlı internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Haham Yusuf, Mübarek'in sağlığını koruması için dua ettiğini ve Mübarek'in barış arayan, savaştan hoşlanmayan bir kişi olduğunu söyledi.



"Mübarek iktidardan düşmüş birisi. Onu düşmanlarından koruması için dua ediyorum" diye konuşan Ovadia Yusuf, Mübarek'in Mısır'a büyük bir onur getirdiğini savunarak kurtulması için dua ettiğini ve İsrail halkına dua çağrısında bulunduğunu anlattı.

Mübarek'i kutsadık



İsrail Hahambaşı görevini yürütürken 28 yıl önce Mübarek ile görüştüğünü ve ona Mısırlı mühendislerin bir Yahudi mezarlığından otoban geçirme projesinin bulunduğunu anlattığını kaydeden Haham Ovadia Yusuf, "Görüşmede başka bir haham daha vardı. Mübarek bizi çok saygılı karşıladı ve Yahudi mezarlığından geçmesi planlanan yolun güzergahının değişmesine ilişkin önerimizi kabul etti" dedi.



Yusuf, görüşmeye katılan diğer hahamın Mübarek'in başına elini koyarak onu "kutsadığını" da iddia etti.

İsrail sığınma teklif etmişti



Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin devrilmesinden hemen önce İsrail, Hüsnü Mübarek'e sığınma teklifinde bulunmuştu. Mübarek 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasından yaklaşık 15 gün sonra 11 Şubat 2011'de görevini bıraktı.



Halk ayaklanması sırasında ise İsrailli yetkililer açıktan Mübarek rejimini destekleyici açıklamalarda bulunmuştu.



