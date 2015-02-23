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Dünya

Norveçli Müslümanlardan Yahudi düşmanlığına karşı insan zinciri

Kopenhag’da Yahudileri hedef alan saldırının ardından Norveçli Müslümanlar sinagogun çevresinde barış zinciri kurup nöbet tuttu

23 Şubat 2015 14:20

Danimarka’da geçen hafta düzenlenen nefret saldırısının ardından Avrupa’da dayanışma eylemleri devam ediyor. Norveç’te genç Müslümanlardan oluşan bir grup, şabat ayini sırasında bir sinagogun çevresinde barış zinciri kurup nöbet tuttu.

Başkent Oslo'da hahambaşı, geleneksel şabat ayinini yönettiği sırada genç Müslümanlar sinagogun çevresinde "barış zinciri" oluşturdu.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, çoğunluğunu başörtülü genç kadınların oluşturduğu yaklaşık 1300 kişilik grubun eylemi çevrede toplanan büyük bir kalabalık tarafından alkışlandı. Ayin bitip Yahudi cemaati dağıldığı sırada zincir henüz bozulmamıştı.

Norveç Yahudi Cemaati Başkanı Ervin Kohn, bu kadar çok Müslümanın antisemitizme karşı ayağa kalkmasının "eşsiz" olduğunu söyledi, "İçimiz umutla doldu" ifadelerini kullandı.

Gösteriyi organize edenlerden Zeeshan Abdullah, bu eylemle "savaş isteyenlerden çok daha fazla barışseverin olduğunu göstermek istediklerini" söyledi. Abdullah, "Dini farklılıklar ve konunun ardında yatan sebeplerin ötesinde insanlığa, barışa ve sevgiye dair hâlâ umut var" diye konuştu.

Göstericilerden Hajrah Arshad da NRK televizyonuna, Yahudilerle dayanışma içinde olmak istediklerini ifade etti. Arshad, "Onların duyduğu korkuyu biz de duyuyoruz, taşıdıkları yükü onlarla birlikte omuzlayacağız" diye konuştu.

Bir saldırı olması ihtimali gözönünde tutularak gösteri sırasında çok sayıda polis görev yaptı, keskin nişancılar çatılara konuşlandırıldı.

 

Ne olmuştu?

 

Kopenhag'da Filistin kökenli bir Danimarka vatandaşı yaklaşık bir hafta önce din ve ifade özgürlüğünün tartışıldığı bir konferansta 1 kişiyi öldürmüş ve 3 polisi yaralamıştı. Birkaç saat sonra bir sinegogda 37 yaşındaki bir Yahudiyi öldüren saldırgan 2 polisi de yaralamıştı. Polisin evine düzenlediği baskında saldırgan vurularak öldürülmüştü.

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