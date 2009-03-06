Yahudilerden AB'ye Durban II'yi boykot çağrısı

Avrupa Yahudi Kongresi, AB'nin de Birleşmiş Milletler'in ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı Durban II konferansını boykot etmesini istedi



Avrupa Yahudi Kongresi, ABD'nin ardından AB'nin de Birleşmiş Milletlerin ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı 20-24 Nisanda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenleyeceği Durban II konferansını boykot etmesi çağrısı yaptı.



AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksandır Vondra'yla görüşen Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Moşe Kantor, konferans sonuç bildirgesi taslağının anti-Semitisim, ifade özgürlüğü ve Yahudi soykırımını (Holokost) anma gibi konularda "AB'nin kırmızı çizgilerini ihlal ettiğini" savunarak, ABD örneğinin izlenerek konferansın boykot edilmesini istedi.



Bu arada İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, NATO toplantısı için geldiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, sonuç bilgirgesi taslağındaki "saldırgan ve anti-Semitik ifadeler" nedeniyle konferanstan çekildiklerini bildirdi. İtalyan dışişleri sözcüsü Maurizio Massari de boykot kararını doğrulayarak, konferansa katılmalarının sadece taslağın değiştirilmesi halinde söz konusu olacağını kaydetti.



Konferansı boykot edeceğini duyuran ülkeler arasında İtalya'yla birlikte İsrail, ABD ve Kanada da bulunuyor. Fransa ise daha önce "İsrail'i lekeleyecekse konferanstan çekilmekten tereddüt etmeyeceğini" açıklamıştı.



BM'nin 2001 yılında Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlediği ilk konferansı, İsrail'in "ırkçı bir devlet" olarak tanımlanması üzerine ABD ve İsrail terk etmişti. "Durban II" adıyla ikincisi planlanan konferansa ABD, eski Başkan George Bush yönetimi zamanında katılmama kararı alsa da yeni Başkan Barack Obama'nın aksi yöndeki beyanı, İsrail ve Yahudi lobisinden tepki çekmişti. Baskılar üzerine geri adım atan Obama, Cenevre'deki "Durban II" konferansına heyet gönderme kararını geri çekti.



Konferansın taslak bildirgesinde İsrail, "ırkçı politikalar izleyen işgalci devlet" olarak nitelendiriliyor.