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Dünya

Yahudiler Macar bankacılardan tazminat istiyor

28 Mart 2010 16:52

 T24- İkinci Dünya Savaşı sırasında Macaristan'da yaşayan Yahudileri Macar devlet demiryollarına ait trenlerle esir kamplarına taşıdığı ve yüz binlerce Yahudi'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 1,5 ay önce Macar Devlet Demiryollarına tazminat davası açan Yahudiler, şimdi de Macaristan'daki 5 bankaya karşı tazminat davası açtı.
     Savaş sırasında bankadaki hesaplarına el konulan Yahudilerin paralarının ve altınlarının geri verilmesi talebiyle ABD'nin Şikago kentinde, Macaristan Merkez Bankası, Macaristan OTP Bankası, Erste Bank, MKB ve Creditanstal Bank'a karşı tazminat davası açıldığı belirtildi.

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