Yahudiler de sivil ölümlere isyan etti

Observer gazetesine mektup

Türkiye'deki Yahudiler de tepkili

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına dünyanın dört bir yanında ve İsrail'de yaşayan Yahudiler de sert bir şekilde tepki vermeye başladı. İsrail'in Kudüs ve Tel Aviv kentlerinde günlerdir İsrail hükümetinin Gazze operasyonunu durdurmasını isteyen protestolar düzenleniyor. İsrailli Yahudiler üzerlerinde, "Biz Araplarla düşman değil, dost olmak istiyoruz" yazan pankartlar taşıyor.Avustralya'da toplanan Yahudi örgütleri İsrail'in düşmanca tavrını bölge dengelerine zarar verdiğini söyleyerek acil ateşkes çağrısında bulundu. ABD'nin Los Angeles ve San Francisco kentlerinde ve Kanada'da Yahudi sivil toplum kuruluşları İsrail'in operasyonunu sonlandırması için gösteri yaptı.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İsrail'i protesto gösterisinin arkasında da büyük Yahudi grupları var. Dün İngiltere'nin en tanınmış Yahudi asıllı yazar ve düşünürleriİngiliz Observer gazetesinde yayımlanan bir mektupla sivil ölümlerin durdurulması çağrısında bulundu. Haaretz gazetesi de "Operasyon yüzünden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dostlarımızın bize sırt dönmesine neden olduk" yorumu yaptı.Bir din adamı olarak bölgemizde bir süreden beri meydana gelmekte olan çatışmalardan derin üzüntü duymaktayım. Masum sivillerin ölümü, insanlık adına şahsımı ve tüm dindaşlarımı derin acılara sürüklemektedir.İsrail'in kendi vatandaşlarının yaşam hakkı ve güvenliğini sağlamak istemesi ne kadar doğruysa, Gazze'de sivilleri öldürmesinin de büyük bir felaket olduğu da o kadar doğru ve gerçek. Ateşkese acilen ihtiyaç var.