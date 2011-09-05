-Yahudi yerleşimciler cami kundakladı TEL AVİV (A.A) - 05.09.2011 - Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, bölgenin kuzeyindeki Nablus'un bir köyünde cami kundakladı. Yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki El Kasra köyü camisini sabah yaklaşık saat 03.00 sıralarında ateşe verdi. Caminin içine yerleştirdikleri lastikleri yakan yerleşimcilerin, duvarlara da Arap karşıtı sloganlar yazdıkları bildirildi. El Kasra köyünün Belediye Başkanı İsmail Ebu Hani, köylülerin sabah namazı için vardıklarında camiyi içindekilerle birlikte yanar halde bulduklarını söyledi. Ebu Hani, bunun üzerine Filistinli Koordinasyon Ofisi yetkililerine haber verdiklerini de dile getirdi. Caminin ilk katının büyük hasar gördüğü de belirtiliyor. Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki temsilcisi Ghassan Douglas, saldırıyı kınayarak "Bu Yahudi yerleşimcilerin camilere yönelik düzenlediği ilk saldırı değil" derken, Ortadoğu Dörtlüsü'nü bu tür saldırılara karşı müdahil olmaya çağırdı. Douglas, köyün ve bölgedeki Filistinlilerin her gün yerleşimcilerin tacizine uğradıklarını da kaydetti. İsrail ordusu yetkilileri de camiye yönelik saldırının soruşturulduğunu belirtti. Bu arada bölgedeki Filistinli görgü tanıkları da Nablus'un güneyinde, en aşırı sağcıların bulunduğu Yitzharlı yerleşimcilerinin, yoldaki Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdıklarını belirttiler. İsrail ordusu, dün gece Batı Şeria'da, Ramallah yakınındaki Migron yerleşiminde yasa dışı olarak yapılan 3 binayı yıkmıştı. Yıkım sırasında İsrailli güvenlik görevlileri ile yerleşimciler arasında arbede yaşanmış ve 6 yerleşimci gözaltına alınırken, polis ve yerleşimcilerden de yaralananlar olmuştu. Migron'daki evlerin yıkılmasının ardından, bölgedeki yerleşimcilerinin Filistinlilere bedel ödetme uygulamasına başvuracaklarından endişe ediliyordu. Camiye düzenlenen saldırının da ev yıkımının hemen ardından geldiğine dikkat çekiliyor.