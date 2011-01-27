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Dünya

Yahudi soykırımının görülmemiş fotoğrafları

Fotoğraflar Buchenwald Nazi toplama kampının kurtarılması sırasında amatörce çekiliyor...

27 Ocak 2011 02:00

T24 - Fotoğraflar Buchenwald Nazi toplama kampının kurtarılması sırasında amatörce çekiliyor. ABD askerleri, amatörce çektikleri fotoğrafları foto laboratuvarında görev yapan Weimarlı bir genç kadına tab ettiriyorlar. Genç kadın da, her bir fotoğraftan bir kopya kendine ayırıyor. Ve fotoğraflar 66 yıl sonra bir zarf içinde gün yüzüne çıkıyor.

KZ Buchenwald: Fotos von der Befreiung des Lagers

6 milyon Yahudi’nin Naziler tarafından öldürülmesi nedeniyle düzenlenen 27 Ocak Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla, Bild Gazetesi şimdiye kadar hiç görülmemiş fotoğrafları yayınladı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

KZ Buchenwald: Fotos von der Befreiung des Lagers

Buchenwald Nazi toplama kampının Amerikan askerleri tarafından kurtarılması sırasında çekilen bu fotoğraflar, Yahudi soykırımının hafızalarda kalmasını sağlayacak dehşet verici belgeler niteliği taşıyor. Avrupalılar tarafından “Yankee” diye anılan Amerikan askerleri, amatörce çektikleri fotoğrafları, foto laboratuvarında görev yapan Weimarlı bir genç kadına tab ettiriyorlar. Genç kadın, her bir fotoğraftan bir nüsha daha tab edip, bunları 66 yıl boyunca saklıyor. Yıllar sonra bu fotoğraflar sararmış bir zarf içinde bulunuyor.

KZ Buchenwald: Fotos von der Befreiung des Lagers Dışkı, kan, haşerat

Bild’in yaptığı araştırmaya göre, söz konusu fotoğrafların birçoğu, Buchenwald’e bağlı Ohrdruf’taki kuzey kampında çekildi. Bu kampta, Kasım 1944’ten itibaren mahkumlar ve savaş suçluları barındırılıyordu. 13 bini aşkın insan, burada, tarif edilemez şartlar altında yaşam mücadelesi veriyordu. 120 kişi için inşa edilen her bir barakada, Avrupa genelinden getirilen 800’e kadar mahkum barındırılıyordu. Üzerinde yattıkları samandan döşekler, dışkı, kan ve haşerat doluydu. Burada tutuklu bulunanlar, Nazi diktatörü Adolf Hitler’in yeni ve gizlice yapılması planlanan “Führer Merkezi Binası”nın inşasında köle gibi çalıştırıldı. Kampın dört kilometre yakınında bulunan Jonastal’de başlatılan “S III” isimli özel bina projesi, bir kaç kilometrelik yer altı koridorlarının inşası dışında, müttefik güçlerin bölgeye intikali nedeniyle tamamlanamadı. 




KZ Buchenwald: Fotos von der Befreiung des Lagers


89. öncü birliği 

KZ Buchenwald: Fotos von der Befreiung des Lagers

1945 yılının Nisan başlarında Amerikan askerleri Jonastal’e yaklaşınca, Kuzey kampı, SS’ler tarafından apar topar boşaltıldı. Yürüyecek gücü olmayan hastalar ise kamptan dışarı çıkarılıp ansızın vuruldu. Mahkumlardan çok azı saklanarak öldürülmekten kendini kurtarabildi. Amerikan Ordusu’nun 89. öncü birliği, 4 Nisan 1945 tarihinde öğleden sonra Kuzey Kamp’a ulaştığında, burada sadece bir kaç sağ kalan mahkumun dışında, kampın toplanma meydanında yatan 60-70 cesede rastladı. Ardından kampa gelen takviye birliğindeki bazı askerler, bugüne kadar gizli kalan ve kamptaki cesetleri gösteren bu fotoğrafları çekti. Bir hafta sonra Amerikan Silahlı Kuvvetleri ana kamp olan KZ-Buchenwald’a girdi. Burada da benzer bir dehşet verici manzarayla karşılaştılar. 

KZ Buchenwald: Fotos von der Befreiung des Lagers




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