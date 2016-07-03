Yahudi soykırımından kurtulan Nobel ödüllü yazar Elie Wiesel hayatını kaybetti

Auschwitz toplama kampında yaşadıklarını konu alan Gece dahil, 40'tan fazla kitabı bulunan Nobel ödüllü yazar 87 yaşında Eli Wiesel yaşamını yitirdi. Eli Wiesel'in ölümünü İsrailli yetkililer duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre, Romanya’da dünyaya gelen Weisel, 19 Nisan 1944’te Naziler tarafından ailesiyle beraber Auschwitz-Birkenau toplama kampına gönderildi. Amerikan ordusunun kampa gelmesiyle 1945’te özgürlüğüne kavuşan Weisel, felsefe öğreniminin ardından gazeteci olarak yaşamına devam etti. ABD’de yaşadığı yıllarda 40’tan fazla kitap yazdı ve birçok edebi ödül aldı. 1986 yılında şiddete ve ırkçılığa karşı duruşuyla Nobel Barış Ödülü aldı. Onlarca esere imza atan yazar, Nazi zulmünün canlı bir tanığı olarak dünyanın pek çok yerinde katıldığı toplantılarda yaşadıklarını anlatmıştı.

10 milyon basılan “Gece” adlı kitabı yazan ünlü yazar kendisi gibi toplama kampından kurtulmayı başaran Marion ile evlenerek bir çocuk sahibi olmuştu.