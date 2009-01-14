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Dünya

Yahudi-Müslüman çatışması uyarısı

İsrail Başkonsolosu, Gazze operasyonunun ardından Türkiye’de anti-semitizmin yükselişe geçtiğini söyledi

14 Ocak 2009 02:00

İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Mordehai Amihai, İsrail’in Gazze operasyonunun ardından Türkiye’de anti-semitizmin yükselişe geçtiğini söyledi

Amihai, Gazze operasyonu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert eleştirilerinin ikili ilişkiler üzerindeki etkilerini Milliyet gazetesine değerlendirdi.

Amihai, “Geçmişte de böyle deneyimler yaşamıştık, ilişkiler temel olarak çok iyi... Bu operasyon bitince her şeyin normale döneceğini düşünüyorum” dedi. Amihai, “Türkiye gibi terörizmi anlayan, terörle savaşan bir ülkeden, terörle savaşan başka bir dost ülkenin durumunu anlamasını bekliyoruz” dedi.

Anti-semitizm

Türkiye’de kendilerini esas endişelendiren durumun, anti-semitizmdeki yükseliş olduğunu belirten Amihai şöyle konuştu:

“İsraile karşı siyasi eleştiriyi anlayabiliriz, ama bu siyasi çatışmayı Yahudilerle Müslümanlar arasında dini bir savaşa dönüştürme çabası çok tehlikeli... Son günlerde İstanbul’da anti-semitik mesajlı billboard’lar görüyoruz, konsolosluğa yüzlerce anti-semitik e-posta geliyor, bazı gazetelerde anti-semitik makaleler okuyoruz. Bunlarda İsrail’e değil, doğrudan Yahudilere saldırılıyor. İnsanlar, Türkiye’deki Yahudilerin İsrailli olmadığını unutuyor. Onlar yüzyıllardır burada yaşayan Türk vatandaşları. İsrail’in yaptıklarından onlar sorumlu değil.”

Operasyonun zamanını, sivil ölümlerinin de sorumlusu olan Hamas’ın belirlediğini söyleyen Amihai, “Hamas liderlerinin Şifa Hastanesi’nin bodrumunda saklandığını neredeyse kesin olarak biliyoruz. Onlar da hastaneyi bombalamayacağımızı biliyorlar” dedi.

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