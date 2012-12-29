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Dünya

Yahudi mahallesine Hitler heykeli!

Hitler rejimi tarafından çok sayıda Yahudinin öldürüldüğü veya ölüme gönderildiği yere 1 ay önce yerleştirilen ve büyük ilgi gören heykeli, tartışmalara neden oldu

29 Aralık 2012 00:47

Polonya'nın başkenti Varşova'da eski Yahudi mahallesine yerleştirilen, dizlerinin üzerinde dua eden Adolf Hitler heykeli tartışmalara yol açtı.

İtalyan heykeltraş Maurizio Cattelan'ın, Hitler rejimi tarafından çok sayıda Yahudinin öldürüldüğü veya ölüme gönderildiği yere 1 ay önce yerleştirilen ve büyük ilgi gören heykeli, tartışmalara neden oldu.

“Simon Wiesenthal Merkezi” adlı Yahudi grup, heykelin eski Yahudi mahallesine yerleştirilmesini, “Yahudi kurbanlarının anılarına hakeret eden anlamsız bir provokasyon” olarak değerlendirdi.

Öte yandan, çok sayıda grup, heykelin, insan kötülüğünün doğasını gösteren güçlü, duygusal bir etkisi olduğunu öne sürerek, çalışmayı övdü.

Polonya'nın hahambaşı da heykelin eğitici bir değeri olabileceğini kaydetti.

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