-YAHUDİ MAHALLESİNDE 625 KONUTLUK PROJEYE ONAY TEL AVİV (A.A) - 19.05.2011 - İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretinin hemen saatler öncesinde, Doğu Kudüs'ün Yahudi mahallelerinden Pisgat Ze'ev'de, 625 konutluk inşaat projesini onayladı. İsrail Radyosunun haberine göre, onay kararı, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Bölge Planlama Komisyonunun toplantısında alındı. Jerusalem Post gazetesi, Komisyonunun onay kararından önce Başbakanlığın, Doğu Kudüs'te Yeşil Hat toplam bin 608 birimlik konutların durumunun değerlendirileceği Komisyon toplantısına izin verdiğini duyurmuştu. İsrail Radyosu, Başbakanlığın konuyla ilgili bir yorumda bulunmayı reddettiğini de duyurdu. Komisyonun onay kararının, ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki son gelişmelerle ilgili konuşmasını sürdürdüğü sırada gelmesi de dikkati çekti. Komisyon ayrıca, Har Homa Mahallesi'nde de 983 birimlik konut inşaatıyla ilgili planı da görüşüyor. Pisgat Ze'ev'deki projenin daha önce 5 Mayıs'ta Komisyonda görüşülmesinin planlandığı, ancak o sırada İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Washington'da Obama ile görüşmesine denk geldiği için, Başbakanlığın projenin gündemden çıkarılmasını istediği de hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu projenin ilk onayı bir yıl kadar önce aldığını belirtirken, Başbakanlığın geçen toplantıya izin vermeyip, niye bu kez onay verdiği konusunda yorum yapmadı. İsrail'de Filistin'le barış için çalışan örgütlerden Şalom Ahşav-Şimdi Barış'ın yerleşimlerle ilgili uzmanlarından Hagit Ofran ise Netanyahu'nun ''Kudüs'ün barış müzakerelerinin dışında tutulmasını istediği'' mesajını vermek istediğini kaydetti. Geçen yıl mart ayında, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in İsrail ziyareti sırasında, İçişleri Bakanlığının aynı Komisyonunun, Doğu Kudüs'ün Yahudi mahallelerinden Ramat Şlomo'da bin 600 konutluk inşaat planına onay vermesi, ABD-İsrail ilişkilerinde kriz doğurmuştu. İsrail, daha sonra bu onayın inşaatlar için gereken aşamalardan sadece biri olduğunu belirterek, nihai proje onayının yapılmadığını ifade etmiş ve projeyle ilgili geri adım atmıştı.