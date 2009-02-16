Yahudi lobisinde 'soykırım' çatlağı

İsrail'de yayımlanan The Jerusalem Post gazetesi, Obama yönetiminin çok uluslu kuruluşlardan sorumlu Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na, Ermeni soykırımı iddialarını sonuna kadar savunan Samantha Power'ı getireceğini belirterek, daha önce soykırım iddialarına karşı çıkan ABD'deki Yahudi lobisinin de ikiye ayrıldığını yazdı.



Jerusalem Post, Türkiye - İsrail gerginliğinin ardından ABD'deki Yahudi kuruluşlarının bu yıl tekrar gündeme gelecek olan Ermeni soykırımı yasa tasarısını masaya yatırdığını hatırlatarak, Yahudi lobisi içinde sert tartışmalar yaşandığını belirtti.



2007 yılında reddedilen soykırım yasa tasarısını savunanların başını Demokrat Partili Yahudi Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'in çektiğini yazan gazete, Ermenilerin ABD'de en yoğun olduğu Los Angeles'ın temsilcisi olan Schiff'in başarıya bu yıl her zamankinden yakın olduğunu belirtti.



CNN Türk'teki habere göre Jerusalem Post, geçmişte kayıtsız şartsız Türkiye'nin arkasında duran bazı Yahudi lobilerinin de bu yıl soykırım tasarısı konusunda kararsız davrandıklarını belirterek, bir Yahudi yöneticinin “Aklı başında hiçbir Yahudi veya İsrailli Türkiye'ye hakaret etmez. Ama bu kez Türkiye'nin yanında yer almayabilirler" şeklindeki ifadelerine yer verdi.



Bunlara karşılık bazı Yahudi örgütlerinin soykırım yasa tasarısına çıkmaya devam ettiklerini belirten gazete, Ayrımcılığa Karşı Komite'nin bu grubun başını çektiğini yazdı.



Jerusalem Post'un haberine göre Ayrımcılığa Karşı Komite'nin lideri Abraham Foxman, Yahudi lobisinin geçmişte Türkiye'yi desteklemesini gerektiren nedenlerin bugün de var olduğunu savunarak, “İsrail, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini tamamen koparmadığı sürece bizim de soykırım konusundaki tavrımızı değiştirmemizi gerektiren bir şey yoktur" dedi.



