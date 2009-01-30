Yahudi lobisi: Erdoğan'ın yaptığı kepazelik

Sessiz kalınamaz

Erdoğan'a cesaret madalyası vermişlerdi

ABD’nin önde gelen Yahudi lobilerinden Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dün Davos’taki oturumda sergilediği tavrın “İsrail ve Yahudilere karşı yeni tepkiler doğurabilecek bir kepazelik” olduğunu söyledi.AJC’den gece yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan’ın “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” sözleriyle Nobel Barış Ödüllü İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e sözlü saldırıda bulunduğunu belirtti.AJC Başkanı David Harris'in açıklamasında, “Başbakan Erdoğan’ın Davos’taki öfke nöbeti, giderek artan Yahudi karşıtı hareketler karşısında yangına körükle gitmek oluyor” ifadesi kullanıldı.Harris açıklamasında, “Erdoğan’ın bu haksız sözleri ve İsrail Başbakanı’na saygısızlığı İsrail’i eleştirmenin giderek daha da öldürücü bir hale geldiğinin yeni bir göstergesi olmuştur” diye ekledi.Açıklamada, Erdoğan’ın eski bir İsrail vatandaşı olan ve Yahudilikten ayrılan Gilad Atzmon’un yazdıklarını referans göstermesinden Komite’nin büyük bir şaşkınlık duyduğu belirtildi. Açıklamada Atzmon’un daha önce yazdığı yazılarda, “Yahudi devletinin insanlık tarihinin karşısındaki en büyük tehdit olduğunu” söylediğinin altı çizildi.AJC, “Bu tarz saçmalıkları yazan bir yazarın, demokratik bir ülkenin başbakanı tarafından referans gösterildiği zaman, durup kendimize aklın nerede bittiğini, nefretin nerede başladığını sormamız gerekiyor” dedi.Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin hayati önemde olduğunun ve bugüne kadar Amerikan Yahudilerinin desteğini aldığının vurgulandığı açıklamada, Türkiye’de Yahudi karşıtı hareketlerin arttığı bir dönemde İsrail’e dönük bu tarz ters yaklaşımlara karşı sessiz kalınamacayağı belirtildi.ABD’deki güçlü Yahudi lobilerinden biri olan AJC, 2004 yılında Erdoğan’a cesaret madalyası vermişti. Erdoğan, bu madalyayı alan ilk Müslüman olmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde aralarında AJC’nin de bulunduğu yahudi örgütleri, Erdoğan’a bir mektup yazarak Türkiye’deki artan Yahudi karşıtlığına yönelik önlemler almasını istemişti.