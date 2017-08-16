"Yahudi iseniz lütfen duş alınız"

İsviçre, Yahudi müşterilerinin havuza girmeden duş almasını isteyen bir oteli tartışıyor. İsrail ırkçılık gerekçesiyle resmi kınama talep ederken, otel müdürü, "O postere safça bir şey yazmıştım" diyerek kendini savundu. Ardından, sadece Yahudi misafirlere hitap etmemesi gerektiğini itiraf etti.

Ülkenin doğusundaki Arosa isimli dağ köyündeki Aparthaus Paradies isimli otelde, bir müşterinin yazıları görüp Facebook’ta paylaşması üzerine ortaya çıktı. Facebook’ta paylaşılan yazıda şu ifadeler görülüyordu: “Yahudi misafirlerimize: Lütfen yüzmeden önce ve sonra duş alınız. Eğer kurallara uymazsanız, sizin yüzünüzden havuzu kapatmam gerekecek.”

Buzdolabına saat kısıtlaması

Times of Israel gazetesinin haberine göre, ortak buzdolabına asılan bir başka yazıda da, Yahudi müşterilerden buzdolabını belirli saatlerde kullanmaları isteniyor, “Umarım çalışanlarımızın sürekli rahatsız edilmekten hoşlanmadığını anlarsınız” deniliyordu.

İsrail resmi kınama istedi

Bu yazıların ortaya çıkması, küçük çaplı bir diplomatik krize yol açtı. Olayı ‘anti-Semitik bir davranışın en kötü ve en çirkin türü’ diye niteleyen İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, İsviçre hükümetinden resmi kınama talep ettiklerini açıkladı. İsviçre Dışişleri sözcüsü Tilman Renz de, ‘İsviçre’nin ırkçılığı, anti-Semitizm’i ve her tür ayrımcılığı kınadığını söylediğini’ duyurdu.

Otel müdürü: Yanlış anlama

Yazıların altında imzası bulunan otel müdürü Ruth Thomann ise bir yanlış anlama olduğunu söyleyerek kendini savundu. Thomann, otellerine çok sayıda ortodoks Yahudi müşteri geldiğini, diğer müşterilerin Yahudilerin duş almaması nedeniyle şikâyette bulunduğunu savundu. “O postere safça bir şey yazmıştım” diyen Thomann, sadece Yahudi misafirlere hitap etmemesi gerektiğini itiraf etti.

Thomann, buzdolabına yazdığı yazıyı da, ‘Yahudi müşterilerin koşer gıdaları saklamak için buzdolabını kullanması sonucu çalışanlarının rahatça yemek yiyebilmesini garanti altına alma amaçlı’ diyerek savundu. Söz konusu yazılar şu an kaldırılmış durumda.