-YAHUDİ GAZETESİ ÖZÜR DİLEDİ NEW YORK (A.A) - 10.05.2011 - ABD'de yayımlanan Yahudi gazetesi Di Tzeitung, Beyaz Saray'dan basına dağıtılan bir fotoğraftan, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görüntüsünü sildiği için özür diledi. Beyaz Saray tarafından dağıtılan fotoğraflardan Clinton ile ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik ekibinin ikinci kadın üyesi, Terörle Mücadele Direktörü Audrey Tomason'ın görüntülerini dijital ortamda silerek kullanan gazete, Beyaz Saray'a bir özür yazısı göndererek olaydan duyulan üzüntüyü dile getirdi. ABD'deki Muhafazakar Yahudilerin çıkardığı, Eskenazi Yahudilerinin kullandığı Yidçe basılan haftalık gazetenin özür yazısında, hatanın, gazetede çalışan düzeltmenin, Beyaz Saray'ın dağıttığı fotoğraflarda yapılacak her türlü değişikliği yasaklayan ek notu okumadığı için yapıldığı belirtilerek, Beyaz Saray'dan ve ABD Dışişleri Bakanlığın'dan özür dilendi. Di Tzeitung gazetesinden yapılan açıklamada gazetenin, ''uzun bir süreden beri yürürlükte olan, kadınlara ait görüntüleri yayımlamama politikası'' nedeniyle sözkonusu hatanın yapıldığı belirtildi. Açıklamada, okuyucularının, ''kadınların nasıl göründüklerinden çok kim oldukları ve yaptıklarıyla takdir edilmesine inandıkları'' gerekçesiyle gazetenin bu yayın politikasını benimsediği kaydedilerek, ''tevazuya ilişkin Yahudi kanunlarının, kadınlara saygısızlığın değil, tam tersine kadınlara duyulan saygının bir ifadesi olduğu'' ileri sürüldü. Beyaz Saray'dan gönderilen orijinal fotoğrafta, Obama ile Obama'nın ulusal güvenlik ekibi, Beyaz Saray Kriz Değerlendirme Odasındaki bir masa etrafında toplanmış, 1 Mayısta Pakistan'da El Kaide terör örgütü lideri Bin Ladin'e yönelik operasyonu canlı olarak izlerken görülüyordu. Fotoğrafı basına dağıtan Beyaz Saray'dan, fotoğrafta yeralan kadınlara ait görüntülerin basına dağıtılan orijinal fotoğraftan çıkarılmasına ilişkin daha önce bir açıklamada bulunulmamıştı.