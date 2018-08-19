'Yahudi Cesaret Madalyası' yorumu tepki çeken İnce; 3 gün sonra, Ahmet Hakan'ın köşesinden özür diledi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hükümete ilişkin olarak söylediği “Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülü’ne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz” sözleri için özür dilediğini aktardı.

Muharrem İnce'yi 2 konuda eleştirmiştim diyen Hakan, iki eleştiri içinde kendisini aradığını belirtti. İnce'nin özrünü aktardığı yazısını köşesinden paylaşan Hakan'a ve İnce'ye Türk Yahudi Toplumu ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh tepki gösterdi.

İbrahimzadeh, Twitter hesabında yaptığı paylaşımında, "Ahmet bey, Sn. @vekilince nin bu şekilde duyuru yapmasını siz uygun buldunuz mu ? Muhattabı siz misiniz ? ... Buna da şükür diyelim mi ? .... Saygılar ... Mutlu bayramlar ..." dedi.

Hakan, İnce'nin sözlerine köşesinde yer verdiği yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Benim maksadım yönetimin İsrail politikaları konusunda sergilediği ikiyüzlü tavrı anlatmaktı. Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye’de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem. Irkçılık da benim defterimde yazmaz.”