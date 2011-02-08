-YAHUDİ CEMAATİ, "KURTLAR VADİSİ-FİLİSTİN"İN GÖSTERİMDEN KALDIRILMASINI İSTEDİ BERLİN (A.A) - 08.02.2011 - Berlin Yahudi Cemaati, sinema işletmecilerine ''Kurtlar Vadisi-Filistin'' filminin gösterimden kaldırılması konusunda çağrı yaptı. Berliner Morgenpost gazetesinde yer alan haberde, Berlin Yahudi Cemaati'nin bir açıklama yaparak ''Kurtlar Vadisi-Filistin'' filminde ''İsrail ve Yahudi karşıtı nefret propagandası yapıldığı ve filmin gerçekleri tersine gösterdiğini'' iddia ettiği belirtildi. Filmin gösterimden kaldırılması istenilen açıklamada, Almanya'nın değişik kentlerinde gösterilen filmin "demokrasi eğitiminin gelişmesini desteklemediği" de savunuldu. ''Kurtlar Vadisi-Filistin'' filminin gösterimi, önce Alman Film Denetleme Kurulunun (FSK) tarafından durdurulmuş, ancak daha sonra FSK'nın aldığı kararla 18 yaş üzeri izleyiciler için ülke çapında gösterimine izin verilerek, 27 Ocak'tan itibaren sinemalarda gösterime girmişti. Filmin Almanya'da, Yahudi soykırım kurbanlarının anıldığı gün olan 27 Ocak'ta gösterime konmak istenmesi yoğun bir şekilde eleştirilmişti.