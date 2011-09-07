-Yahoo'nun CEO'su Bartz görevinden alındı SAN FRANCISCO (A.A) - 07.09.2011 - İnternet arama motoru Yahoo'nun üst yöneticisi (CEO) Carol Bartz görevinden alındı. Bartz, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile Yahoo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Roy Bostock ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından görevden alındığını bildirdi. Yahoo, CEO'luk görevini 30 aydır sürdüren 62 yaşındaki Bartz'ın yerine geçici olarak şirketin mali işler direktörü Tim Morse'yi getirdi. Bartz'ın yaklaşık 2,5 yıllık görev süresinde, Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarının artan gücü karşısında Yahoo'nun düşüşünü engelleyemediği belirtiliyor. Forbes'ın dünyanın en güçlü kadınları listesinde 37'inci sırada bulunan Carol Bartz'ın şirketin başında bulunduğu dönemde, ABD'li internet kullanıcılarının arama moturu Yahoo'da geçirdikleri dakika yüzde 33 oranında geriledi. Yahoo'nun hisseleri, Bartz'ın görevden alındığının açıklanmasından bu yana yüzde 6 oranında değer kazandı.