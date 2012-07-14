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Ekonomi

Yahoo'nun 450 bin kullanıcısının şifresi çalındı

Yahoo yetkilileri, 450 bin Yahoo kullanıcısının bazılarının e-mail adresleri ve şifrelerinin çalındığını açıkladı

14 Temmuz 2012 06:57

Yahoo yetkilileri, 450 bin Yahoo kullanıcısının bazılarının e-mail adresleri ve şifrelerinin çalındığını açıkladı. Yahoo yetkilileri, kullanıcılarından özür dileyerek çalınan şifrelerin sadece yüzde 5'inin geçerli olduğunu, bu nedenle endişelenilecek bir durum olmadığını dile getirdi.

Zaman'ın haberine göre, saldırının kendi içerik paylaşım platformu olan Yahoo katılımcı ağındaki eski bir dosyaya yapıldığını belirten yetkililer, diğer internet şirketlerinin üyelerinin de mail adresi ve şifrelerinin çalındığını ancak saldırıdan en çok zararı kendi mail servislerinin gördüğünü kaydetti.

Açıklamada, tespit edilen güvenlik açığının onarım çalışmalarının sürdüğü, bu durumdan etkilenen kendi kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi gerektiği ifade edildi. CNET, Ars Technica, Mashable gibi teknoloji haberleri veren siteler, saldırının ardında kendilerine "D33D Şirketi" adını veren bir hacker grubunun olduğunu iddia etti.

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