-YAHOO'DAN REKOR KAR SAN FRANCISCO/SUNNYVALE (A.A) - 26.01.2011 - İnternet arama motoru Yahoo, 2010 yılının son çeyreğinde net karını iki kattan fazla artırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yahoo'nun dördüncü çeyrekte net karı 312 milyon dolar, hisse başına 24 sent oldu. Şirket, 2009'un aynı döneminde ise 153 milyon dolar, hisse başına 11 cent kar elde edilmişti. Analistler, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde hisse başına 22 sent net kar elde edeceğini öngörüyordu. Şirketin gelirleri geçen yılın son çeyreğinde 1,2 milyar dolar oldu. Analistler, önceki yılın aynı döneminde 1,26 milyar dolar gelir elde eden Yahoo'nun geçen yılın son çeyreğinde 1,19 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyordu. Yahoo, 2011'in ilk çeyreği içinse net gelirlerinde düşüş olacağını belirtti. Şirket, ilk çeyrek için gelir beklentisini 1,02-1,08 milyar dolar olarak açıklarken, analistler 1,13 milyar dolar gelir tahmin ediyor. Öte yandan Yahoo'nun 100 ile 150 arasında kişiyi işten çıkarmayı planladığı kaydedildi. Son altı haftada ikinci kez işten çıkarma kararı alan şirketin son kararla çalışan sayısını yüzde 1 oranında azaltacağı belirtiliyor. 2010 yılı üçüncü çeyrek sonunda Yahoo'nun dünya genelinde 14 bin 100 çalışanı bulunduğu ifade ediliyor.