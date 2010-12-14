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Ekonomi

YAHOO 700 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK SAN FRANCISCO (A.A)

14 Aralık 2010 13:03

-YAHOO 700 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK SAN FRANCISCO (A.A) - 14.12.2010 - İnternet arama motoru Yahoo, yetersiz büyüme nedeniyle 600 ile 700 çalışanını işten çıkaracak. Yahoo'ya yakın kaynaklar, işten çıkarılması düşünülen çalışanların bugün bilgilendirileceğini, çıkarılması düşünülen kişilerin şirketin ürün grubundan olacağını söyledi. Yahoo'nun işten çıkaracağı grup, eylül ayı sonu itibariyle 14 bin 100 kişi istihdam eden şirketin yüzde 5'ini oluşturuyor. Yahoo, son üç yıl içinde dördüncü kez çalışanlarını işten çıkarıyor. Şirketin zayıf finansal büyümesi, durgun hisse fiyatı ve son zamanlardaki yönetim zaafları, görev süresi Ocak 2013'de dolan Yahoo Üst Yöneticisi (CEO) Carol Bartz'a bu süreyi beklemeden kapının gösterilip gösterilmemesi gerektiği konusundaki soruları gündeme getiriyor. Bartz, Yahoo'nun doğru yönde hareket ettiği ısrarını sürdürüyor. Yahoo'un gelirleri, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 2'nin altında bir büyümeyle 4,8 milyar dolar olurken, rakibi Google'ın gelirleri ise aynı dönemde yüzde 23 artışla 21 milyar doları buldu.

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