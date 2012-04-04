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Ekonomi

Yahoo 2 bin çalışanı işten çıkardı

Yahoo'nun bu son operasyonu, son dört yılda üç CEO yönetiminde 6'ncı kitlesel işten çıkarma olacak.

04 Nisan 2012 22:15

İnternet arama motoru Yahoo, 2 bin çalışanının işine son veriyor. AP’nin haberine gore Yahoo Üst Yöneticisi (CEO) Scott Thompson ‘işten çıkarmaların, hızlı yenilikler getirmek için daha iyi donatılmış ve daha karlı, çevik, küçük yeni Yahoo'ya doğru atılmış önemli bir adım’ sözleriye savundu.

 
Ana faaliyetleri için çabalarını yoğunlaştırdıklarını ve kaynaklarını en acil öncelikleri için yeniden düzenlediklerini iddia eden Thopmson, amaçlarının, kullanıcıları ve reklamcılarına öncelik tanıyarak asıl hedeflerine geri dönmek ve bu amaca ulaşmak için daha agresif davranmak olduğunu kaydetti.
 
Yahoo'nun işten çıkaracağı 2 bin kişi, şirketin 14 bin 100 kişilik istihdamının yaklaşık yüzde 14'üne denk düşüyor.
 
Şirketin, işten çıkarmalar bu yıl sonunda tamamlandıktan sonra yıllık 375 milyon dolar tasarruf edeceği tahmin ediliyor.
 
Yahoo'nun bu son operasyonu, son dört yılda üç CEO yönetiminde 6'ncı kitlesel işten çıkarma olacak.

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