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Dünya

YAĞMUR VE KAR GİDEREK ŞİDDETLENECEK WASHINGTON (A.A)

16 Şubat 2011 23:12

-YAĞMUR VE KAR GİDEREK ŞİDDETLENECEK WASHINGTON (A.A) - 16.02.2011 - Nature dergisinde yayımlanan iki araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle yağmur ve kar yağışının giderek şiddetlendiği belirlendi.  Araştırmalardan birine göre, dünyanın en güçlü hava olayları 1990'lı yıllarda 1950'li yıllardakine göre yüzde 7 oranında daha fazla yağış içerir duruma geldi.  2000 yılının sonunda İngiltere ve Galler'de meydana gelen yıkıcı sellerle ilgili araştırma sonucunda ise küresel ısınma nedeniyle bu tür felaketlerin meydana gelme olasılığının ikiye katlandığı anlaşıldı.  Her iki çalışmada bilgisayar modellemelerinden yararlanıldı.

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