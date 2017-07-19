Yağmurun felç ettiği Silivri'de "rögar kapakları kapatıldı" iddiası

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağışlarla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, en fazla yağışı Silivri'nin aldığını açıkladı. Dün yağan şiddetli yağmurda Silivri'de metrekare başına 118 kilogram yağış düştü. Yağmurun felç ettiği Silivri'de bazı arsa sahipleri tarafından rögar kapaklarının kapatıldığı iddia edildi. Adını vermek istemeyen bir bölge sakini durumu, " Rögarlar tıkalı. İtfaiye suyu tahliye etmeye uğraşıyor. Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış" şeklinde anlattı.

Halen su çekilmeyen yerler var

Özellikle Silivri'nin Gümüşyaka bölgesinde neredeyse su basmayan ev yok. Dünden bu yana tahliye çalışmaları devam ediyor. Henüz suyun çekilemedi pek çok yer bulunuyor.





50 Araç, 15 Pompa su tahliyesi için bekliyor



İstanbul İtfaiyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesine ait ekipler bölgeye kamp kurdu. Geceyi çadırda geçiren ekipler aralıksız çalıştı. Günün ilk ışıklarıyla da su tahliye çalışmaları sürdü. 50 araç ile 150 personel Gümüşyaka'daki suyu tahliye etmeye çalışıyor. Giderler olmadığı, olanlar da tıkalı olduğu için 15 pompa aracı suyu yol üzerinden geçirip D-100'deki giderlere aktarılıyor. İtfaiye yetkilileri bölgedeki çalışmaların bu hızda sürmesi halinde, suyun tamamen boşaltılmasının akşam saatlerini bulacağını açıkladı.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.