T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yağmurdan kaçan 3 çocuğa yıldırım çarptı

Diyarbakır'da yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk yıldırım düşmesi sonucu öldü, bir çocuk ise yaraland

11 Haziran 2011 03:00

T24- Diyarbakır'da yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk yıldırım düşmesi sonucu öldü, bir çocuk ise yaralandı.

Canan Alıtaş'ın Anadolu Ajansı'nda yayımlanan haberi şöyle:




Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi İplik Mahallesi’nde bugün saat 17.00 sıralarında oyun oynayan Ali Gezen ile Mehmet Eken ve amcasının oğlu Ömer Eken, aniden bastıran yağmurdan korunmak için çevrede bulunan bir ağacın altında sığındı.

Çocukların bulunduğu bölgeye yıldırım düştü, Ali Gezen ile Mehmet Eken öldü, yaralanan Ömer Eken ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24