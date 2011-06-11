Yağmurdan kaçan 3 çocuğa yıldırım çarptı

T24- Diyarbakır'da yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk yıldırım düşmesi sonucu öldü, bir çocuk ise yaralandı.

Canan Alıtaş'ın Anadolu Ajansı'nda yayımlanan haberi şöyle:







Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi İplik Mahallesi’nde bugün saat 17.00 sıralarında oyun oynayan Ali Gezen ile Mehmet Eken ve amcasının oğlu Ömer Eken, aniden bastıran yağmurdan korunmak için çevrede bulunan bir ağacın altında sığındı.

Çocukların bulunduğu bölgeye yıldırım düştü, Ali Gezen ile Mehmet Eken öldü, yaralanan Ömer Eken ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.