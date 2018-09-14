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YAĞMURDA TEHLİKELİ YOLCULUK

  Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA) İstanbul'da E-5 Karayolunda sağanak yağmura aldırış etmeden hurda yüklü bir kamyonetin kasasında tehlikli yolculuk yapan üç kişi kameralara yansıdı

14 Eylül 2018 01:13

 

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA)
İstanbul\'da E-5 Karayolunda sağanak yağmura aldırış etmeden hurda yüklü bir kamyonetin kasasında tehlikli yolculuk yapan üç kişi kameralara yansıdı. Kamyonun aşırı yüklü olduğu ve kasasının arka kapağının açık olması trafikte tehlike saçtı. 
Görüntüler saat 20.30\'da E-5 Yeni Sahra mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde hurda malzemelerle dolu bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan üç kişinin şiddetli yağan yağmura aldırış etmedikleri de görülüyor. Kamyonun aşırı yüklü olduğu ve kasasının arka kapağının açık olduğu görüldü. 


Görüntü Dökümü:
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- Kayonun görüntüsü
- Kasada oturanların görüntüsü
- Trafikten görüntüler 
- Detaylar

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