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Yağmurda kalan öğrencilere zırhlı araçla okul servisi

Mardin'de okul önünde yağmur altında bekleyen öğrenciler, özel harekat ve çevik kuvvet şubesine ait zırhlı araçlarla evlerine götürüldü

07 Kasım 2016 20:57

Mardin'in Dargeçit ilçesinde okuldan çıkan ve yağmura yakalanan öğrencileri polis, zırhlı araçlarla evlerine ulaştırdı.

İlçede MOBESSE ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Bahçebaşı Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki Sakarya İlkokulunda eğitim öğretim gören öğrencilerin şiddetli yağıştan olumsuz etkilendiği görülüyor.

Görüntülere göre, okuldan çıkan ve yolda oluşan su birikintisinden dolayı evlerine yaya olarak gidemediği için okul önünde beklemeye başlayan öğrencileri Dargeçit İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis ekipleri fark ediyor.

Çocukların yağış nedeniyle evlerine gidemediğini öğrenen polis ekipleri, öğrencileri özel harekat ve çevik kuvvet şubesine ait zırhlı araçlarla taşıyor.

Görüntülere, öğrencilerin zırhlı araçlara binmek için birbirleriyle yarışması anı da yansıyor.

 

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