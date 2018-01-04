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Yağmurda ıslanmamaya kova kapaklı çözüm

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de etkili olan yağmur ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi

04 Ocak 2018 16:51

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de etkili olan yağmur ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Yağmurda bankta oturan bir kadın, ıslanmamak için kovanın kapağını kafasının üzerine koyarak korunmaya çalıştı.
Kent merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda yağmur nedeniyle ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Meydanda yağmur altında bankta oturan bir kadın ıslanmamak için önündeki kovanın kapağı ile korunmaya çalıştı. Kapağı başının üzerine koyan ve kendince yağmurdan korunmak için şemsiye olarak kullanan kadının bu hali dikkat çekti. Ortaya çıkan bu durum, görenlere \"Yağmura kapaklı çözüm\" dedirtti.

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