Yağmura aldırmadan güreştiler

Almanya'nın Duisburg kentinde faaliyet gösteren Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-DER) tarafından düzenlenen 14'üncü Balıkesirliler Hıdrellez Şenliği büyük ilgi gördü.

DHA'da yer alan habere göre; Moers kasabasındaki stadyumda 11 Mayıs Cuma günü başlayan 14'üncü Balıkesirliler Hıdrellez Şenliği, Pazar günü yapılan yağlı güreş müsabakaları ile sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin güreşçilerinin er meydanındaki müsabakaları şenliğe gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile takip edildi. Yağan yağmura aldırmadan yapılan müsabakaların finalinde minderde Türkiye 3'üncülüğü bulunan milli güreşçi Yunus Karabay, Aykut Işık'ı yenerek başpehlivan oldu. Yapılan müsabaaklar sonunda Aykut Işık 2'nci, Sertaç Çavdar ise 3'üncü oldu. Dereceye giren pehlivanlara madalyalarını şenlikleri düzenleyen Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-DER) Başkanı Kemal Kanıkurumaz, takdim etti.

Nedim Dağtekin yeniden ağa seçildi

Güreş müsabakaların ardından ağa seçimine geçildi. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın telefonla bağlanarak başlattığı ağalık yarışını, geçen yılın da ağası olan Nedim Dağtekin, 3 bin Euro karşılığında kazandı.