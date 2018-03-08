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YAĞMUR YAĞDI; TARİHİ CAMİNİN BAHÇESİNE YİNE SU DOLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA Eminönü'ndeki tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi tahliye çalışmalarının ardından bu sabah yağan yağmurla yeniden su doldu

08 Mart 2018 15:25

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
Eminönü\'ndeki tarihi Ahi Çelebi Camii\'nin bahçesi tahliye çalışmalarının ardından bu sabah yağan yağmurla yeniden su doldu.
Tarihi Ahi Çelebi Camii\'nin bahçesi ve girişi bir haftadır su  altındaydı. Deniz anaların da gerdiği bahçedeki su dün akşam yapılan çalışmayla tahliye edildi. Ancak bu sabah yağan yağmurla caminin bahçesi ve girişi yine su altında kaldı.
Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine tahliye çalışması başlattı. Su baskınlarının yaşanmaması için cami bahçesinin deniz suyunun altında kalan kısımlarının taş döşenerek yükseltilmesi gündemde. Ayrıca cami çevresine de yağmur sularına karşı ek ızgaralar yapılacağı öğrenildi.
 
Görüntü Dökümü:
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-Camiden görüntüler
-Cami bahçesine su basan bölümü
-Ekiplerin çalışmaları
-İSKİ\'ye ait araçlar
-Suyun tahliye edilmesi
-Ekiplerin incelemeleri
-Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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