Yağmur yağdı, balıkçılar Karadeniz'e açılamadı

T24

Balık avlanma sezonu, 1 Eylül 2010 saat 00.00 itibariyle başladı. Av yasağının bitmesiyle birlikte Kumkapı’dan denize açılmak isteyen balıkçılar fırtına engeliyle karşılaştılar. Birçok tekne lodos yüzünden avlanmaya çıkamadı. Avlanmaya çıkan tekneler ise avlanan balık miktarından pek de memnun değillerdi.



Kumkapı’daki balıkçı tekneleri son hazırlıklarını yaptılar, avlanmaya çıkmak için gece yarısını beklediler. Ama hesaba katmadıkları lodos ilk avlanma gününü gölgeledi.



Lodosu göze alıp avlanmaya çıkan bazı İstanbullu balıkçıların hale getirdiği balıklar ile başta Çanakkale ve İzmir olmak üzere çeşitli şehirlerden getirilen balıklar, İstanbul Kumkapı Balık Hali’nde alıcılarını buldu. İlk gün gelen balıklar içinde; fener, istavrit, sardalye, mırlan, hamsi ve tekir en çok satılan balıklar olarak göze çarptı.



İlk günün biraz durgun geçmesi küçük tekne sahiplerinin eleştirilerine neden oldu. Küçük tekne sahipleri, trol ve gırgır teknelerinin denizde canlı türünü yok etmekte olduğunu söylediler:



"Denizde 40 çeşit canlı varsa bunlar, trol ve ağlarla tekneye çekiliyor. İçinden sadece bir çeşit ayıklanıp gerisi telef ediliyor. Bu gidişle iki nesil sonra balık yiyemeyeceğiz,” diye konuştular. Buna kanıt olarak da Marmara Denizi’nde Eylül ayı itibarıyla lüfer, istavrit avlanması gerekirken hâlâ yaz balığı olan sardalye avlanmasını gösteriyorlar."



