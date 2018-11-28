Yağmur ve rüzgar, sahili çöplüğe çevirdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yağmur ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Evrenseki bölgesinde, denizdeki ağaç, metal, cam ve plastik atıklar kıyıya vurdu.

Manavgat\'ta dünden bu yana devam eden yağmur nedeniyle sabah saatlerinde Çolaklı Deresi taştı. Çevredeki araziler su altında kaldı. Bazı otellere ulaşımı sağlayan turizm yolu da suyla kaplandı. Suyun çekilmesiyle yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden açıldı.

Evrenseki Mahallesi\'nde ise yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Sahil kesiminde dalgalarla birlikte ağaç artıkları, metal, cam ve plastik atıklar kıyıya vurdu. 15 kilometrelik sahil kesiminin büyük kısmında benzer durum yaşandı. Bölgede tatil yapan turistler ise yağmurun etkisini yitirmesiyle konakladıkları otellerin sahilinde yürüyüşe çıktı. Bazı turistler ise sahilde selfie yaptı.

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