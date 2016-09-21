Yağmur Şişli’yi vurdu; evleri su bastı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Şişli'de bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağışlar nedeniyle daha önce de evleri birkaç kez sular altında kalan vatandaşlar belediyeyi tedbir almamakla suçladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Yağmur yağışı nedeniyle Fulya Mahallesi Hüseyin Cahit Yalçın Sokak ve Narçiçeği Sokak üzerinde bulunan binaların giriş ve bodrum katlarındaki 9 daire sular altında kaldı.

Daire sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suları tahliye etti.

İtfaiyenin çalışması sırasında bir kez daha etkisini gösteren yağış nedeniyle daireler tekrar su içinde kaldı. İtfaiye ekipleri, apartman sakinlerinin de yardımıyla su tahliyesine devam etti.

Belediyeyi suçladı

Oturduğu binanın bodrum katındaki dairesi sular altında kalan bir vatandaş, sokak üzerinde yapılan okul inşaatında gerekli önlemlerin alınmadığı için mağdur olduklarını ifade ederek, “Sokağa okul yaptılar; ızgara koymadılar, gider koymadılar. Gider olmadığı için, ızgara olmadığı için su evin içine giriyor maalesef. Balkonun kapılarının arasından su giriyor" dedi.