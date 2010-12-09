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Dünya

Yağmur Panama Kanalı'nı kapattı

Panama Kanalı aşırı yağışlar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

09 Aralık 2010 02:00

T24 - Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı aşırı yağışlar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yağışlar kanalı oluşturan göllerdeki su seviyesini görülmedik ölçüde yükseltince bu durumun gemilere zarar vermemesi için kapandı. Kanal ABD'nin 1989'daki Panama işgalinden bu yana ilk defa kapanıyor.

Panama kanalından en son geminin geçişine dün öğle saatlerinde izin verildi. Kanal yetkilileri, su seviyesini düşürmek için göllerden birindeki sel kapaklarının açıldığını söyledi. Geçmişte, kazalar nedeniyle kanalın bazı noktalarında geçişler aksamıştı ancak trafik tamamen durmamıştı.

80 kilometre uzunluğundaki kanaldan günde ortalama 40 gemi geçiyor. Bu, dünya deniz taşımacılığının yüzde beşine karşılık geliyor.

Fransızların 1800'lü yıllarda başarısızlıkla sonuçlanan girişiminin ardından kanal, 1904-1914 yılları arasında Amerikalılar tarafından inşa edilmiş ve 1999'da da Panama'nın denetimine geçmişti.


Günde 40 gemi

Zaman içinde ihtiyaca cevap verememeye başlayan kanal şimdi genişletiliyor. Kanaldan en fazla beş bin konteyner taşıyan yük gemileri geçebiliyor. Oysa artık 10 bin konteyner taşıyan ve süper tanker olarak adlandırılan gemiler var.

Kanalın dar olması nedeniyle gemiler geçiş için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bu da taşımacılık maliyetini artırıyor.

Süveyş Kanalı'nın aksine Panama Kanalı deniz seviyesinde değil. Gemiler, giriş ve çıkıştaki dev kapakların su seviyesini yükseltip düşürmesiyle kanaldan geçebiliyor. Bir geminin kanaldan geçisi ortalama dokuz saat sürüyor.


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