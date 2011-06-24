-YAĞMUR KİRAZI VURDU ÇANAKKALE (A.A) - 24.06.2011 - Türkiye'nin önemli ihracatlık kiraz üretimi merkezleri arasında yer alan Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bu yıl rekoltede büyük düşüş yaşanıyor. İlçe merkezi ve köylerinde bu yıl da umudunu ihracatlık kiraza bağlayan üreticiler, fazla verim olmaması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Alımların başladığı ilçede kirazın kilogramı 4 ile 6 lira arasında alıcı buluyor. Uzun yıllardır Lapseki'den kiraz alımı yapan Alara firmasının Çanakkale Bölge Sorumlusu Halil İbrahim Özkan, ''Ziraat 900'' olarak adlandırılan ihracatlık kirazın bu yıl çok az olduğunu ifade etti. Özkan, geçen yıl Lapseki'den 120 ton civarı kiraz aldıklarını, bu yıl ise en fazla 30 ton civarı alım yapabileceklerini belirterek, '''Bu sezon ürün yok. Alara firması olarak üreticiden aldığımız ürünü kurduğumuz sistem doğrultusunda 2 derece soğutarak Bursa'daki fabrikaya yolluyoruz. Orada işlendikten sonra çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz'' dedi. Lapseki İlçe Tarım Müdürü Galip Yılmaz ise bu yıl kirazın dölleme döneminde yağışların oldukça fazla olduğunu, bu nedenle ağaçların dölleme yapamadığını ifade ederek, ''Bunun sonucunda kirazda istenilen düzeyde verim olmadı. Yağışlar sırasında bahçelerde su toplanmaları olsaydı, ağaçlarda kuruma yaşanabilirdi. Bunun olmadığına şükrediyoruz'' diye konuştu. Kiraz üretimi yapılan Subaşı köyü muhtarı Ahmet Öncü, bu yılki kiraz alım fiyatlarının iyi olduğunu, ancak ürün bulunmadığına işaret ederek, ''Artık umutlarımızı şeftaliye bağladık. Kiraz konusunda ise yapacak bir şey yok. Ne yapalım nasip bu kadarmış'' şeklinde konuştu. Aynı köyde kiraz üretimi yapan Mustafa Kart da ''Geçen yıl sadece ihracat için 2 ton kiraz sattım. İç piyasaya verdiğim hariç. Bu yıl ise ihracat ve iç piyasaya sadece 200 kilogram ürün verebildim. Allah borcu olana yardım etsin. İyi ki şeftalimiz var'' dedi.