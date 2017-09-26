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Yağmur için muska yazdırdı; yağmayınca baltayla öldürdü

Olay yerinden baltayla kaçan kaçan zanlı evine dönünce jandarma tarafından gözaltına alındı

26 Eylül 2017 04:18

Bursa'nın Kestel ilçesinde muska yazdığı öne sürülen 64 yaşındaki Engin Salum, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 59 yaşındaki Hayri A. tarafından baltayla öldürüldü. Gözaltına alınan Hayri A.’nın, Salum’a,köye yağmur yağmamasından sorumlu tuttuğu için saldırdığını söylediği öğrenildi.

Olay, Bursanın Kestel ilçesi, Dudaklı köyünde dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,ormanda yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Hayri A., köyde ’muskacı’ olarak bilinen Engin Salumun evine gitti. Hayri A., bir anda iki çocuk babası Engin Saluma baltayla saldırdı. Boynundan ve kolundan üç balta darbesi alan Salum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Salum, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı, Salumun cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırttı. Olay yerinden baltayla kaçan Hayri A. ise akşam saatlerinde evine gelince Kestel İlçe Jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Jandarmada sorgulaması devam eden Hayri A.’nın, Engin Salum’un kendisine de muska yazdığını ileri sürüp,köye yağmur yağmamasından sorumlu tuttuğu için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla igili soruşturma sürüyor.

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