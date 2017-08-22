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Yağmur havalimanında kısa süreli gecikmelere neden oldu

   Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da İstanbul'da yağmur hava trafiğini de etkiledi

22 Ağustos 2017 17:18

 

 Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da İstanbul\'da yağmur hava trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı\'na iniş yapmak isteyen uçaklar elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus)  nedeniyle havada tur attı.  CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlardan kaçınan  pilotlar, Atatürk Havalimanı\'na iniş için yaklaşma yapamadı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafenin de artmasıyla  kısa süreli gecikmeler yaşandı. Uçakların özellikle Marmara Denizi üzerinde tur attığı gözlendi.Yağmurda kalkış yapan uçaklar da ilginç görüntüler oluşturdu. Uçağın motor kuvvetiyle pistte bulunan su birikintilerinin havalanması kameralara yansıdı. Apronda bulunan personelde yağmurluklarını giyerek ıslanmamaya çalıştı. 

(FOTOĞRAF)

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