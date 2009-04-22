Yağmur engelinden kurtuluyor



Tenis dünyasının en prestijli Grand Slam turnuvası Wimbledon, sonunda İngiltere'nin hava şartlarına ayak uydurdu. Yağış nedeniyle maçların sık sık durdurğu merkez kortun, artık açılır-kapanır bir çatısı var.





Dünya medyası, Wimbledon Tenis Turnuvasını İngiliz yazının kaprislerinden koruyacak çatıyı görmek için Londra'daydı.



Açılır-kapanır çatı, şeffaf panellerden oluşuyor. Çatıda ayrıca, 118 aydınlatma aygıtı bulunuyor. Futbol sahasından daha geniş olan ve ağırlığı bin tona ulaşan çatı, bu özelliği sayesinde, geç saatlere kadar uzayan maçların da karanlıkta oynanmasının önüne geçecek.



Geçen yılki erkekler finalinde, Nadal ile Federer arasındaki karşılaşma saat 21'de bitmiş; oyuncular alacakaranlıkta topu görmekte büyük güçlük çekmişti.



Çatı kapanınca ortaya çıkabilecek nemi engellemek için de 9 özel soğutma ünitesi bulunuyor. İngiltere Çim Saha Tenis Kulübü Başkanı Tim Phillips, yeni çatının dünyanın en tanınmış tenis kompleksinin yeniden doğuşu olmasını diledi.



Phillips, zeminin bakımı daha kolay suni çim ile değiştirilmesi yolundaki önerilere ise kesin bir dille karşı çıktı. Yenilenen merkez kortta son testler, 17 Mayıs'ta Andre Agassi ve eşi Steffi Graf ile Kim Clijsters ve Tim Henman'ın katılacağı özel bir çiftler gösteri maçı ile yapılacak.



Yetkililer, merkez kortun çağın koşullarına ayak uydurması için ne kadar harcama yapıldığı konusunda ise açıklama yapmaya yanaşmıyor.



