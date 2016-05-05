Yağmur duasına çıkan vatandaşlar sağanağa tutuldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkan üreticiler yağmur sürpriziyle karşılaştı. Duaya hazırlanan vatandaşlar yağmur bastırınca, camiye giderek yağmur duası etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Levent Yenigün’ün haberine göre, Kemer Sulama Birliği tarafından Kuzdere Mahallesi’nde, halk arasında ’Tekke’ adı verilen bölgedeki açık arazide yağmur duası etkinliği organize edildi.

Etkinliğe birlik çalışanları ve çiftçilerin yanı sıra, bölge esnafı da katıldı. Yaklaşık 50 kişi yağmur duasına başlamaya hazırlanırken, hafif yağış etkisini gösterdi. Etkinlik başladığı sırada ise yağmur şiddetini artırdı.Bunun üzerine ahali, Kuzdere Merkez Camii’ne giderek öğle namazı kıldı, ardından yağmur duası etti. Bölgede yer yer şiddetli olan yağış yaklaşık 1 saat sonra etkisini kaybetti.

"Yüzde 50 oranında su kaybı var"

Kemer Sulama Birliği Başkanı İsmail Kayrak, 27 Nisan’da yapılan genel kurulda çiftçilerin yağmur duası yapma teklifinde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine bir araya geldiklerini anlatan Başkan Kayrak, "Bu yıl kuraklık oldu. Az yağmur yağdığı için böyle bir duaya gerek duyduk. İki din görevlisi eşliğinde yaptık. Kemer’de geçen seneye oranla yüzde 50 oranında su kaybı var" dedi.