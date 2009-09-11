Yağmur beklenen derbiyi engellemeyecek

Futbol Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl, Turkcell Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın normal saatinde yapılacağını açıkladı.

Levent Kızıl, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile yaptığı Dünya Kupası eleme grubu maçıyla ilgili olarak da ''Umarım maçın Portekizli hakemi, Fatih hocayla ilgili adil bir rapor düzenlemiştir de hocamız uzun süre ceza almaz. Maça iyi başladık, kötü devam ettik. Şu anda artık şansımız sadece bize bağlı değil. Bosna-Hersek'in kalan iki maçın birini kaybetmesi, birinde berabere kalması gerekiyor. Onların averaj üstünlüğünün de olduğunu belirtmemiz gerekir'' şeklinde konuştu.

Polje Stadı'nda protokolde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildiren Kızıl, ''Bu sıkıntıları UEFA'ya bildireceğiz. Bir daha o statta maç oynatmasınlar. Bosna Federasyonu'nun bize verdiği 18 bilet vardı. Stada geldiğimizde yerlerimize başka insanlar oturmuştu, o sorunu hallettik. Spor Bakanımıza yer vermek istemediler. En sonunda Şenes Erzik müdahale etti. O sayede Bakanımıza yer bulduk. UEFA'ya orada artık maç oynanmaması doğrultusunda başvuru yapacağız'' diye konuştu.