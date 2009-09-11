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Spor

Yağmur beklenen derbiyi engellemeyecek

Futbol Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi Levent Kızıl, ertelenmesi gündeme gelen GS-BJK maçının saatinde oynanacağını açıkladı.

11 Eylül 2009 03:00

Futbol Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi Levent Kızıl, ertelenmesi gündeme gelen GS-BJK maçının saatinde oynanacağını açıkladı.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl, Turkcell Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın normal saatinde yapılacağını açıkladı.

Radyospor'a yaptığı açıklamada meteorolojiden bilgi aldıklarını, yağmurdan ve sel felaketinden etkilenen yerlerdeki statlarda bile sorun bulunmadığını kaydeden Kızıl, ''Ancak maç saatinde olumsuz bir durum olacak, aşırı yağıştan dolayı zemin uygunsuz hale gelecek, o zaman maçı hakemin tatil etmesi gerekir. Hakem maçtan önce bakar, karar verir. Ama bunun dışında maçın oynanmayacağına dair iddialar asılsızdır. Galatasaray-Beşiktaş derbisi normal saatinde oynanacak. Erteleme yok. Federasyon olarak bizim asli görevimiz maçların tamamını oynanması gereken saatte oynatmak'' ifadelerini kullandı.

''Umarım Terim uzun süre ceza almaz''

Levent Kızıl, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile yaptığı Dünya Kupası eleme grubu maçıyla ilgili olarak da ''Umarım maçın Portekizli hakemi, Fatih hocayla ilgili adil bir rapor düzenlemiştir de hocamız uzun süre ceza almaz. Maça iyi başladık, kötü devam ettik. Şu anda artık şansımız sadece bize bağlı değil. Bosna-Hersek'in kalan iki maçın birini kaybetmesi, birinde berabere kalması gerekiyor. Onların averaj üstünlüğünün de olduğunu belirtmemiz gerekir'' şeklinde konuştu.

Polje Stadı'nda protokolde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildiren Kızıl, ''Bu sıkıntıları UEFA'ya bildireceğiz. Bir daha o statta maç oynatmasınlar. Bosna Federasyonu'nun bize verdiği 18 bilet vardı. Stada geldiğimizde yerlerimize başka insanlar oturmuştu, o sorunu hallettik. Spor Bakanımıza yer vermek istemediler. En sonunda Şenes Erzik müdahale etti. O sayede Bakanımıza yer bulduk. UEFA'ya orada artık maç oynanmaması doğrultusunda başvuru yapacağız'' diye konuştu.

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