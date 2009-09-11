Yağmur beklenen derbiyi engellemeyecek

Futbol Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi Levent Kızıl, ertelenmesi gündeme gelen GS-BJK maçının saatinde oynanacağını açıkladı.
Futbol Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi ve
Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl, Turkcell Süper Lig'de yarın
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın normal saatinde
yapılacağını açıkladı.
Radyospor'a
yaptığı açıklamada meteorolojiden bilgi aldıklarını, yağmurdan ve sel
felaketinden etkilenen yerlerdeki statlarda bile sorun bulunmadığını
kaydeden Kızıl, ''Ancak maç saatinde olumsuz bir durum olacak, aşırı
yağıştan dolayı zemin uygunsuz hale gelecek, o zaman maçı hakemin tatil
etmesi gerekir. Hakem maçtan önce bakar, karar verir. Ama bunun dışında
maçın oynanmayacağına dair iddialar asılsızdır. Galatasaray-Beşiktaş
derbisi normal saatinde oynanacak. Erteleme yok. Federasyon olarak
bizim asli görevimiz maçların tamamını oynanması gereken saatte
oynatmak'' ifadelerini kullandı.
''Umarım Terim uzun süre ceza almaz''
Levent
Kızıl, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile yaptığı Dünya Kupası
eleme grubu maçıyla ilgili olarak da ''Umarım maçın Portekizli hakemi,
Fatih hocayla ilgili adil bir rapor düzenlemiştir de hocamız uzun süre
ceza almaz. Maça iyi başladık, kötü devam ettik. Şu anda artık şansımız
sadece bize bağlı değil. Bosna-Hersek'in kalan iki maçın birini
kaybetmesi, birinde berabere kalması gerekiyor. Onların averaj
üstünlüğünün de olduğunu belirtmemiz gerekir'' şeklinde konuştu.
Polje Stadı'nda protokolde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildiren Kızıl, ''Bu sıkıntıları UEFA'ya bildireceğiz. Bir daha o statta maç oynatmasınlar. Bosna Federasyonu'nun bize verdiği 18 bilet vardı. Stada geldiğimizde yerlerimize başka insanlar oturmuştu, o sorunu hallettik. Spor Bakanımıza yer vermek istemediler. En sonunda Şenes Erzik müdahale etti. O sayede Bakanımıza yer bulduk. UEFA'ya orada artık maç oynanmaması doğrultusunda başvuru yapacağız'' diye konuştu.