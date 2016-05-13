Yağmur altında, tek başına İstiklal Marşı okudu

Niğde'de yağmur nedeniyle okulun içerisinde yapılan İstiklal Marşı törenini bahçede sanan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Kerim Ertaş, yağmurun altında tek başına İstiklal Marşı okudu.



DHA'nın haberine göre, Niğde merkeze bağlı Kiledere Beldesi'ndeki Şehit Emrah Eryılmaz İlkokulu'nda okuyan Kerim Ertaş, geçen hafta cuma günü son dersin ardından İstiklal Marşı töreni için bahçeye çıktı.



Ancak okul yönetimi töreni bahçe yerine koridorda yapmaya karar verdi. Ertaş, yağmurun altında beklerken içeriden İstiklal Marşı okunduğunu duydu. Küçük Kerim okula girmek yerine hemen Atatürk büstü önünde hazır ola geçip İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bu anlar okulun güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken, bir veli de Kerim Ertaş'ın fotoğrafını çekip Facebook'ta paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Törenin içeride yapıldığını bilmediğini belirten Kerim Ertaş, "İstiklal Marşı'nı okumak amacıyla okul kapısından arkadaşlar arasında birinci olmak için koştum. İstiklal Marşı başladı ben de saygı duruşunda durarak İstiklal Marşı'nı tek başıma okudum" diye konuştu.

Baba Gökhan Ertaş ise "Öğretmenlerinin katkısı çok fazla. Oğlumla gurur duydum, yaptığı davranış beni çok duygulandırdı" dedi.

Başkan Selami Yılmaz da Kerim'in beldenin gururu olduğunu söyledi.