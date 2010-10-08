-YAĞMUR ALTINDA DEV OMLET REKOR DENEMESİ ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'de yılda 14 milyar adet yumurta üretildiğini, halen Türkiye'nin yumurta üretiminde dünyada 11. sırada bulunduğunu belirterek, ''Kısa sürede hedefimiz yumurta üretiminde Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yer almasını sağlamak'' dedi. Dünya Yumurta Günü etkinlikleri kapsamında Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından organize edilen ''Dünyanın en büyük omleti'' rekor denemesinin yapıldığı CEPA AVM önündeki alana gelen Bakan Eker, burada yaptığı konuşmada verilen destekler sonucunda yumurta ve beyaz et üretiminin ve ihracatının arttığını söyledi. Türkiye'nin 2002 yılında 31-32 milyon adet olan yumurta ihracatının geçen yıl 1,2 milyar adete ulaştığı belirten Bakan Eker, kişi başına yıllık yumurta tüketiminin de 175-180 adet düzeyinde gerçekleştiğini ve bunu 200 adete çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yumurtanın ''cüsesine göre çok değerli bir gıda maddesi'' olduğuna işaret eden Bakan Eker, 50-60 gramlık bir yumurtada insanın ihtiyaç duyduğu her türlü besin maddesinin bulunduğunu kaydetti. Uzun yıllar yumurtaya ''haksızlık yapıldığını'', yararları gözardı edilerek neredeyse zararlı ilan edildiğini belirten Eker, ''Nihayet yapılan araştırmalar sonunda tıp doktorları yumurtanın itibarını iade etti. Kalp hastaları için zararlı değil yararlı olduğu ortaya çıktı'' dedi. Dünyanın en büyük omlet üretimi girişiminin de başarıyla sonuçlanmasını dilediğini belirten Bakan Eker, başta Yum-Bir olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yum-Bir Başkanı Derya Pala'da yumurtanın gıda olarak henüz hak ettiği yere ulaşmadığını belirterek, sağlık açısından değeri ve besin içeriği hakkında doğru bilgilendirmek için 2008 yılından beri yumurtayla ilgili tanıtım kampanyaları düzenlediklerini söyledi. Rekor denemesi amacıyla bugün 110 bin 10 adet yumurta kullanılarak üretilecek omletin bir bölümünün AVM'ye gelen kişilere ikram edileceğini, kalan bölümünü ise Ankara'daki değişik kurumlara dağıtılacağını açıklayan Pala ''Türkiye'de herkese yetecek kadar hatta fazlasıyla yumurta üretiyoruz. Yumurta üretimine, tüketimine ve ihracatına yönelik çalışmalarımız devam edecek'' dedi. Derya Pala konuşmasından sonra sektöre verdiği destek nedeniyle Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'e plaket verdi. Daha sonra Bakan Eker omletin yapılmasını sembolik olarak başlatmak üzere Derya Pala ile birlikte küçük bir tavaya yumurta kırdı. Bu sırada yumurtanın kabuğu üzerindeki rakamlara işaret eden Eker, ''Bu numaralar Türkiye'de gıda güvenliğinin nereye ulaştığını gösteriyor. Bu numaralar sayesinde yumurtanın hangi ilde, hangi çiftlikte, hangi kümeste üretildiğini izleyebiliyoruz'' dedi. Bakan Eker, daha önce Güney Afrika'da üretilen 3,6 ton ağırlığındaki omlet ile Dünya Rekoru kırıldığını hatırlatarak, bugün 3,6 tonun üzerinde gerçekleştirilecek omlet ile Türkiye'nin rekor sahibi olabileceğine dikkat çekti. Yum-Bir'in organizasyonunda gerçekleştirilecek dev omletin üretimi amacıyla 10 metre çapında büyük bir tava yaptırıldı. Ginnes Rekorlar Kitabının temsilcisi gözetiminde yapılan tartımda tavanın ağırlığının 3 ton 422 kilogram olduğu belirlendi. Omletin yapımında Rixos Grand Ankara Oteli'nin Mutfak Şefi Süleyman Aşçıoğlu başkanlığında 90 aşçı görev aldı. Cepa AVM'nin bahçesine kurulan dev tava özel temizlik maddeleriyle sterlize edildi. Omletin üretimi için Konya'da kurulu Anako firması tarafından 110 bin 10 yumurta likit hale getirildi. Omlet üretimini yönetecek Şef Süleyman Aşçıoğlu omlet için yaklaşık 400 kilogram yağ kullanacaklarını söyledi. Bakan Eker'le Yum-Bir başkanı Pala'nın konuşmasının ardından basın mensupları ve aşçılar tavanın etrafından uzaklaştırıldı. Daha sonra GuinnesS Rekorlarının temsilcisi İtalyan hakem gözetiminde tavanın tartımı yapıldı. Ardından tavaya yağ boşalma işlemi başladı. Yağın belli bir sıcaklığa ulaşması üzerine hortumlarla likit yumurta tavaya akıtıldı. Tavanın etrafında görev alan aşçılar hızla yumurtayı karıştırarak pişirme sürecini başlattılar. Omletin pişmesinin bir saat süreceği belirtiliyor.