-YAĞMACILAR, MUMYANIN KAFASINI KOPARTTI KAHİRE (A.A) - 30.01.2011 - Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarına karşı gösteriler sürerken yağmacılar, başkent Kahire'deki ünlü müzeye girerek, 4 bin yıllık firavunlar devrine ait iki mumyanın kafasını kopararak kaçtı. Mısır'ın kıdemli Eski Eser Yüksek Kurulu'nun Başkanı Zeki Havas, "Güvenlik güçleri müzeyi koruyor. Başka zayiat yok" dedi. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin Müdürü Thomas Campbell, "Kahire'nin 4 bin yıllık eşsiz müzesi tam manasıyla hazinedir. Onun için çok iyi korunması gerekiyor" uyarısında bulundu. Bu arada, Mübarek'e karşı gösteriler bir haftayı doldururken ülkenin önde gelen bazı iş adamları, 10 özel jet uçağıyla ülkeden ayrıldı. Kahire uluslararası havalimanına gelen uçaklardan İngiltere-Londra-Heahtrow bağlantılı olan, rota değiştirdi. Yarısı Mısırlı yarısı turist yaklaşık 2 bin kişi ülkeyi terk edebilmek için Kahire havalimanına akın etti. -MISIRLILAR, MÜBAREK'İ PROTESTO ETTİ New York'ta yaşayan Mısırlılar, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i protesto etti. BM binasının karşısındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda toplanan grup, Mısır'da protesto gösterileri düzenleyen soydaşlarına tam destek verdiklerini belirterek, ''Halk rejimin değişmesini istiyor'' diye slogan attı. New York ve New Jersey'de yaşayan Mısır asıllılar, uluslararası toplumun ve ABD yönetiminin Mısır'daki rejime değil halka destek vermesini istedi. Ellerinde Mısır bayraklarıyla Mübarek'i istifaya çağıran protestocular, ''Mübarek, git ve insanların yaşamasına izin ver'' yazılı pankart taşıdı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mısırlılar, Mübarek'in 30 yıldır başlarında olmasından usandıklarını kaydederek, Mısırlıların daha iyisini hak ettiğini ifade etti. Bazı protestocular, ABD yönetiminin Mısır halkını daha çok desteklemesini, Başkan Obama'nın daha güçlü mesajlar vermesini beklediklerini söyledi. Gösteri sırasında Mısır'ın BM Daimi Temsilciliği ile konsolosluk binalarının önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.