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Dünya

Yağmacı manken tutuklandı

Londra’da bir mağazayı yağmalayan 22 yaşındaki manken çıkarıldığı mahkemede 6 ay hapse mahkûm edildi.

14 Ağustos 2011 03:00

 

T24 -  İngiltere’de yaşanan ayaklanma sırasında başkent Londra’da Croydon bölgesinde mobilya ve teknolojik aletler satan Argos mağazasını yağmalayan 22 yaşındaki manken önceki gün çıkarıldığı mahkemede 6 ay hapse mahkûm edildi.



Genç manken Shonola Smith, karar açıklandığında gözyaşlarına boğuldu. Smith, kız kardeşi ve yakın bir arkadaşı ile birlikte mağazayı yağmalarken polis tarafından gözaltına alınmıştı. Smith’in suç ortakları da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızlar, hapishane tulumları içinde polis tarafından cezalarını çekecekleri hapishaneye götürüldü.

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