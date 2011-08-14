Yağmacı manken tutuklandı

T24 - İngiltere’de yaşanan ayaklanma sırasında başkent Londra’da Croydon bölgesinde mobilya ve teknolojik aletler satan Argos mağazasını yağmalayan 22 yaşındaki manken önceki gün çıkarıldığı mahkemede 6 ay hapse mahkûm edildi.

Genç manken Shonola Smith, karar açıklandığında gözyaşlarına boğuldu. Smith, kız kardeşi ve yakın bir arkadaşı ile birlikte mağazayı yağmalarken polis tarafından gözaltına alınmıştı. Smith’in suç ortakları da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızlar, hapishane tulumları içinde polis tarafından cezalarını çekecekleri hapishaneye götürüldü.