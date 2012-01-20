-Yağızoymak köyündeki kazıda 3 kişiye ait kemik parçaları bulundu GÜÇLÜKONAK (A.A) - 20.01.2012 - Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Yağızoymak köyünde başlatılan kazıda 3 kişiye ait kemik parçaları bulunduğunu söyledi Elçi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güçlükonak'ın Yağızoymak köyü yakınlarında kazı çalışması yapıldığını hatırlattı. Kazı çalışmasına Cizre Cumhuriyet Savcısının yanı sıra 1993 yılında kaybolan 3 kişinin yakınları ile avukatların katıldığını anlatan Elçi, şöyle dedi: ''Köy kırsal alanda olduğu için kazı çalışmasına katılan avukatlarla güçlükle iletişim sağladık. Akşam saatlerinde kazı çalışmasına ara verildiğini ve yarın devam edileceğini bildirmişlerdi. Daha sonra telefon bağlantımız koptu. Daha sonra kazı yapılan yerde 3 kişiye ait kemikler bulunmuş, kemikler Cizre ilçesine getirildi. İnceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Buradaki incelemenin ardından kemiklerin kayıp kişilere ait olup olmadığı kesinlik kazanacak.''