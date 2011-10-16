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Spor

Yağışlı hava engellemedi İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 17:12

-Yağışlı hava engellemedi İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda 8 kilometrelik halk yürüyüşü yapıldı. Asya kıtasında Altunizade Köprüsü altından başlayıp Avrupa kıtasında Fiyapı İnönü Stadı'nda sona eren 8 kilometrelik parkurda yapılan halk yürüyüşünün startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu birlikte verdiler. Yağışlı havaya rağmen organizasyona büyük ilgi gösteren onbinlerce vatandaş Asya kıtasından Avrupa kıtasına yürüyerek geçmenin keyfini yaşarlarken, özellikle Boğaziçi Köprüsü üzerinde fotoğraf çektirip, kendileri için önemli bir hatıraya sahip oldular. Ak Parti Beyoğlu Gençlik Kolları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için pankart açarak yürüyüşe katıldı. Gençlik kolları üyeleri, annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybeden Başbakan Erdoğan için, üzerinde fotoğrafı bulunan ''Bir daha sakın ağlama, yüreğimiz yanıyor, Büyük Usta'' yazılı pankart taşıdı. 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nun halk yürüyüşü bölümünde, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçeli taraftarlar da toplu bir şekilde yürüdü. Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı, üzerinde, ''Farkındayız, yanındayız'' yazısıyla birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın resminin bulunduğu bir pankart açarken, tezahüratlar eşliğinde yürüyüşte yer aldılar. Sarı-lacivertli grup, yürüyüşünü Beşiktaş'ta sonlandırarak dağıldı. -Bogaziçi Köprüsü'nde önlem alındı- Halk Yürüyüşü'nde olası güvenlik sorunlarına karşı özellikle Bağaziçi köprüsü üzerinde geniş önlem alındı. Katılımcıların köprü kenarlarına yaklaşmasına izin verilmezken, köprünün her iki kenarında birer şerit kapatıldı. Ayrıca, köprü kenarlarında belirli aralıklarla güvenlik amaçlı polisler bekledi. Halk Yürüyüşü'ne İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. Köprü üstünde vatandaşlar, Kadir Topbaş ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Topbaş, köprünün sonuna kadar vatandaşlarla yürüyüşünü sürdürdü.

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