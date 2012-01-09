-Yağışlı hava Cuma günü ülkeyi terk ediyor ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Yurdu etkisi altına alan yağışlı havanın, Cuma günü ülkeyi terk edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın; ülke geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Denizli, Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Diyarbakır çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların Antalya ve doğu ilçeleri ile Anamur ilçesinde şiddetli yağış, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Konya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Isparta, Burdur ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Giresun ve Muğla çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Trakya ile İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta, Burdur ve Konya çevrelerindeki kar yağışlarının yoğun olması tahmin ediliyor. Çarşamba günü; ülke geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak, Bingöl, Muş ve Giresun çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Perşembe günü; ülke geneli çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğu ve güneyi, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mersin, Isparta, Sakarya ve Kocaeli çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Cuma günü; ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu bölgesi yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yağışlar, yurdun doğu bölümlerinde etkili olduktan sonra tüm yurdu terk edecek.