Yağışlar nedeniyle Ceyhan nehri taştı; tarım alanları su altında

Maraş’ta Ceyhan Nehri’nin taşması sonucu Afşin ilçesinin Kabaağaç ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı, 15 ev boşaltıldı. Mersin’de de Limonlu Deresi’nin taşması üzerine narenciye ve muz bahçeleri zarar gördü.

Maraş’ta etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu Ceyhan nehri taştı. Taşkın nedeniyle Afşin ilçesinin Kabaağaç ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Afşin Kaymakamlığı Ortaklı Mahallesinde tedbir amaçlı 15 evi su baskınlarına karşı boşalttı. Elbistan’da önceki gün etkili olan yağmurla birlikte dağlardaki karlar da eridi. Eriyen karların karıştığı Söğütlü Çayı’nın debisi yükseldi. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olası su taşkınlarının önüne geçmek için Çiçek, Tepebaşı, Esentepe ve Karaelbistan mahallerinde iş makineleriyle Söğütlü Çayı’ndaki setleri kaldırıp, geçiş köprülerinde birikerek suyun akışını engelleyen çöpleri temizledi. Aynı zamanda Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de çayın kenarına şerit çekti.

Söğütlü Çayı’nın Battal Köprüsü mevkiinde karıştığı Ceyhan Nehri’nin de debisi yükseldi. Yağan yağmur ve eriyen karların da etkisiyle Ceyhan Nehri taştı ve Afşin’in Ortaklı ve Kabaağaç mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Nehrinin debisini düşürmek için Kandil Barajı’nın kapakları açıldı. Nehrin debisi düşerken tedbir amaçlı 15 ev sel baskınlarına karşı boşalttı. Yurttaşlar geceyi geçirmek için akrabalarının evine gitti.

"Zararımız yok"

Mersin'in Erdemli’nin yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden sağanakla birlikte eriyen kar, Limonlu Deresi’nin taşmasına neden oldu. İkinci gününde de taşkının devam ettiği bölgede bulunan piknik alanları da su altında kaldı. Narenciye bahçelerinin ve muz bahçelerinin de zarar gördüğü taşkın nedeniyle içme suyu şebekesi de hasar gördü. Şebekenin güçlendirilerek tamiratının yapılması için çalışmalar devam ederken, bahçesindeki ürünleri zarar gören yurttaşlar ise derede ıslah çalışması yapılması gerektiğini söyledi. İşletme sahiplerinden İbrahim Maralı, “Taşkın nedeniyle birçok piknik yeri işletmemiz sular altında kaldı. Zararımız çok fazla. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce derenin tamamının ıslah çalışmasının yapılması ve atıkların temizlenmesi” dedi.